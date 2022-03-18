外資本周賣超393億 但逆勢買超這檔股票最多

台股今（18）日收17,456.52點，本周上漲191.78點，周漲幅1.11%，統計本周外資賣超393.49億元，5個交易日中僅一天買超，不過，在台資持續從台股提款的情況下，中鋼（2002）仍逆勢獲得外資買超，合計本周買超44,177張，高居外資本周買超個股冠軍，買超前十大個股中，金融股占了5檔。

台股早盤以17,439.91點開低，一度下滑至17,359.5點，終場翻紅收在17,456.52點，上漲8.3點，三大法人合計賣超24.55億元，外資賣超17.66億元，投信買超18.94億元，自營商合計賣超25.83億元。

以本周三大法人動向來看，由於國際情勢不穩定，加上FOMC會議影響，外資再度自台股提款，本周賣超台股393.49億元，已連續5周自台股提款，自營商也與外資同陣線，合計本周賣超台股74.23億元，不過金額較前一周縮減，僅投信力挺台股，本周再加碼買超55.89億元，連續9周力挺台股，累計連續買超台股天數已長達33天，期間買超金額累積達839.47億元，本周三大法人合計賣超台股411.83億元。

外資持續賣超台股，但仍有多檔個股獲得外資青睞，逆勢大買，統計本周外資買超前十大個股依序是中鋼、大同（2371）、和碩（4938）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、華邦電（2344）、群創（3481）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、第一金（2892）等。

外資本周買超中鋼最高，達44,177張，其次是買超大同，本周合計買超40,656張，外資本周買超第三大為和碩，合計周買超37,415張。

外資周買超前十大個股中，金融股占5檔，若是統計至前二十大，外資買超第十一到二十大則依序是新光金（2888）、王道銀行（2897）、臺企銀（2834）、彰銀（2801）、宏碁（2353）、台中銀（2812）、華航（2610）、中工（2515）、華南金（2880）、台新金（2887）等，金融股達7檔。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，聯準會的升息決議與整體方向在市場預期內，隨著不確定性消除，有利台股多頭信心回溫，至於本次FOMC會議對於縮表的著墨不多，市場多認為最快有具體規畫的時間將在5月的會議釋出，雖然今年縮表與升息同步進行，但從第1季市場快速修正來看已反映此一不確定性，反而美國正式啟動升息，台灣也宣布升息後，不確定因素塵埃落定，台股多頭有望加速。

另外，台灣、美國相繼宣布升息有利於金融類股走勢，葉獻文分析，根據統計，在殖利率上升階段，金融股與殖利率的相關係數高達0.8，升息除對金融股獲利具有挹注之效，外資在金融股的投資比重也明顯自今年1月起持續上升。

外資動向上，葉獻文表示，累積今年來外資賣超台股金額已達4,787.24億元，超越去年全年度賣超4,540.07億元，不過台股表現在全球主要股市中仍相對穩健，且台股企業獲利成長趨勢未變，在半導體產業的關鍵地位更是無可取代，研判外資賣超台股除調節權重之外，也考量美國進入升息循環，資金回流，而非看壞台股基本面。