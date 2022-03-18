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台股上漲8.3點 三大法人賣超24.55億元
Fed主席如市場預期升息一碼，美股周四繼續反彈，台灣央行也跟進升息一碼，台股今（18）日一度震盪壓低，尾盤拉回平盤之上，終場收在17,456.52點，上漲8.3點，成交量3,612.24億元；三大法人賣超24.55億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超17.66億元，投信買超18.94億元，自營商賣超（合計）25.83億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.02億元，自營商（避險）賣超22.8億元。
中央銀行昨（17）日升息1碼（0.25個百分點），為金融族群帶來中長線利多，金融股表現強勢，其中王道銀行（2897）大漲逾4%，台中銀（2812）、台企銀（2834）等漲幅逾2%。化工股今股價點火走強，中華化（1727）、三福化（4755）攻上漲停，和益（1709）、三晃（1721）漲幅6~7%。貨櫃三雄受到賣壓調節，長榮（2603）在三雄中跌幅最重，跌幅3.75%，收141元，陽明（2609）收130元，大盤收在17,456.52點，漲幅0.05%。
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