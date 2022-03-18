台股上漲8.3點 三大法人賣超24.55億元

當市場遇到利空來臨時，也是找出績優股布局的好時機，在上市櫃公司陸續公布股息的此時，本文專家將從固定型、滾動型、不固定型配息等角度探討，協助投資人進一步找出自己心中的好標的。

2022-03-18 13:00