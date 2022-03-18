台股小漲8點收17,456點 金融股迎升息利多

今（18）日台股終場上漲8.3點，收17,456.52點，漲幅0.05%，而台積電（2330）今日終場下跌1元，跌幅0.17%，收581元。

今（18）日央行開始實施升息一碼，前陣子受俄烏情勢影響而跌深的金融族群今日有機會表現，盤中有：臺企銀（2834），王道銀行（2897），台中銀（2812），聯邦銀（2838），新光金（2888），開發金（2883）等金融股表現佳。

台新投顧副總黃文清指出，昨（17）日台股迎來大漲，今日走漲後回檔行情，盤中跌幅小於昨日漲幅，投資人可樂觀看待。預期台股短線仍有機會於17,500點至17,700點之間震盪，而升息則將為金融族群帶來中長線利多。黃文清建議，投資人可趁近期台股回檔布局，建議投資人精挑細選基本面具長線價值的標的進行操作。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415），大立光（3008），譜瑞-KY（4966），力旺（3529），台勝科（3532）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：世芯-KY（3661），國巨（2327），聯詠（3034），智邦（2345），怡利電（2497）等股。