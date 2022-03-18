三因素影響航空股拉回 華航、長榮航盤中下跌

台股今（18）日開低震盪，未延續昨日強漲攻勢，航運股表現弱勢，貨櫃櫃、航空股齊挫，散裝及陸運也是下跌居多，盤中類股跌幅近３％，占大盤成交比重降至2成下，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）同步下跌，法人認為，昨日大漲短線進場太多、油價上漲、加上逢星期五且大盤表現也不好，股價出現拉回。

台股早盤以17,439.91點開低，雖一度翻紅，但仍不敵賣壓再翻黑，升息題材下，金融股成撐盤指標，電子股下跌，各類股中，航運股跌勢最重，貨櫃股長榮、陽明（2609）、萬海（2615）下跌，華航、長榮航也是下跌。

華航昨日獲外資買超21,651張，連二買，投信買超1,906張，自營商買超5,376張，合計三大法人買超28,933張，但今日以28.85元開低，一度下滑至28.3元，盤中跌幅2.56%。

長榮航昨日獲外資買超7,927張，連二買，投信買超8,723張，自營商買超12,961張，三大法人合計買超29,611張，今日以33.3元開低，一度下滑至32.6元，高點則一度拉至平盤33.55元，盤中跌幅1.78%。

原油價格周四重登每桶100美元之上，紐約原油期貨周四收盤大漲8.4％，布蘭特原油期貨收在每桶106美元上方；法人認為，在國際油價上漲，且星期五加上大盤表現不好，都影響航空股的表現，另外，昨日大漲下，短線進場太多，也對今日股價造成壓力，呈現拉回，但後續在解封及航空運價高雙題材下仍然看好。