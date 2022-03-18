央行升息 金融期指走揚突破1,800點關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中央銀行宣布啟動升息，激勵今(18)日金融期指開高，金融期指今日開盤1,796.8點，上漲7.8點，持續走揚並突破1,800點關卡。

群益投顧表示，台灣升息歷史來看，台灣連續升息的時期，分別是2003年7月~2008年6月重貼現率從 1.375%升息到 3.625%，以及待金融海嘯緩步復甦後，央行也自2010年5月~2011年7月，把重貼現率從1.25%升息到1.875%；這兩段期間金融類股多以區間走勢為主，主要是在升息之前，類股評價已達較高的位階，目前金融類股交易在 1.2xPB 的水準，在2013~2015美國升息循環台灣金融股的股價淨值比高點在1.29xPB，2003~2008年金融類股的高點在1.49xPB，預期金融類股反應升息題材會有短線交易的空間。

群益投顧表示，對於金融股而言，預期存款成本與放款利率均會有所調整，因此，選股會以新台幣活存比例較高的銀行受惠程度較高；因為存款規模因素，國內大型銀行的活存比例較高，其中，公股銀行如：第一金（2892）、華南金（2880）， 民營銀行的國泰金（2882）、富邦金（2881）及中信金（2891）預期受惠程度較高。

至於在美元部分，由於兆豐金（2886）為美元清算銀行， 玉山金（2884）投資部位有浮動利率債券，因此，若美國持續升息，將相對受惠。

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