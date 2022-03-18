台股開盤下跌8點 台積開出平盤

台股今(18)日開盤下跌8.31點，開盤指數17,439.91點；台積電（2330）開平盤，開盤價582元。

群益投顧說，大盤指數站穩年線將延續反彈行情，上方注意月線17,600點。昨長紅K中間價17,300點附近，假使被跌破可能進一步封閉多方缺口、破壞反轉結構。

近期大盤若拉回仍守年線之上，代表反彈行情還沒結束，可承接審慎偏多操作。關注電子成交比重及跌深高價IC股是否持續回溫，攸關市場氛圍是否轉趨樂觀。盤面選股優先關注股價已收在月季線之上個股，仍聚焦投信買超、高殖利率題材。富時指數今盤後生效，提防爆量甩尾。

周四(17日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲417.66點、漲幅1.23%，那斯達克指數上漲1.33%，標準500指數上漲1.23%，費半指數上漲0.73%。

第一金投顧表示，美國財政部澄清，根據先前已經公布的指引，俄羅斯在5月25日之前都可以使用美元向投資人支付債券利息；《路透》也報導俄羅斯財政部已將美元利息款項轉至摩根大通銀行，並交由花旗銀行向投資人配發利息，部分投資人也證實已收到利息，俄羅斯債務違約危機暫時解除。

貨幣政策方面，英國央行宣布升息1碼至0.75%，為連續第三次會議升息但9位官員中，有1位支持不升息，相較於前一次會議有4位官員支持一口氣升息2碼。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加292口至12,615口，十大交易人與特定法人合計買進3,814口。週選支撐與壓力區落在16,000至17,700之間，P/CRatio升至1.19，整體籌碼中性看待。技術面來看，台指期貨站回年線之上，日KD也低檔交叉向上，指數由空翻多，相對強勢。

三大法人周四集中市場合計買超500.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超448億元，投信買超0.4億元，自營商（自行買賣）買超26.4億元，自營商（避險）買超25.2億元。