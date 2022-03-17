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外資買超448億 買超台積電逾2萬張、終止連賣

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（17）日收在17,448.22點，上漲507.39點，三大法人同步買超，外資買超448.19億元，統計買超前十大個股中，晶圓代工、面板、航空、鋼鐵、金融股等都是外資買超股，買超群創（3481）52,602張最多，另外，外資買超台積電（2330）20,711張，終止連18賣。

台股早盤以17,172.81點開出，盤中最高衝達17,472.95點，台積電開高走高，收在582元，上漲24元，漲幅4.3%，聯電（2303）也收紅，大盤指數大漲3%作收，三大法人合計買超500.1億元，包括外資買超448.19億元，投信買超0.2億元，自營商買超（合計）51.7億元。

統計外資買超前十大個股依序是群創、聯電、元大台灣50反1（00632R）、開發金（2883）、華航（2610）、台積電、元大滬深300正2（00637L）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、中鋼（2002）等；外資買超冠軍為群創，其次則是買超聯電51,460張，聯電今日收在52.6元，上漲1.8元，漲幅3.54%，外資終止連5賣轉為買超，投信賣超491張，自營商買超2,421張，合計三大法人買超53,390張。

台積電先前遭外資連續18個交易日賣超，今日收在582元，上漲24元，漲幅4.3%，市值回升至15兆914.92億元；外資轉賣為買，單日買超20,711張，投信買超400張，自營商買超580張，三大法人合計買超21,691張。

華航則獲外資買超21,651張，股價收在29.2元，漲幅5.98%，投信買超1,906張，自營商買超5,376張，合計三大法人買超28,933張；長榮航（2618）收33.55元，漲幅8.22%，外資買超7,927張，投信買超8,723張，自營商買超12,961張，三大法人合計買超29,611張。

外資今日賣超前十大個股則依序是友達（2409）、仁寶（2324）、興富發（2542）、定穎（6251）、元晶（6443）、景碩（3189）、華碩富邦17購01、允強（2034）、緯創（3231）、東和鋼鐵（2006）等；外資賣超友達14,593張最高，其次是賣超仁寶6,588張，外資賣超第三大為興富發，單日賣超4,381張。

外資 台積電

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