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電子股強彈台股收漲507.39點 三大法人買超500.1億
台股今（17）日開高走高，電子股強彈，權王台積電（2330）大漲領軍、千金股則是由股王矽力-KY（6415）漲停帶領向上衝，緯穎（6669）重返千元，台股九千金再現，終場大盤指數收在17,448.22點，上漲507.39點，成交量4,008.73億元；三大法人買超500.1億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超448.19億元，投信買超0.2億元，自營商買超（合計）51.7億元，其中自營商（自行買賣）買超26.47億元，自營商（避險）買超25.23億元。
美股周三收紅，台股早盤以17,172.81點開出，盤中最高衝達17,472.95點，台積電開高走高，收在582元，上漲24元，漲幅4.3%，聯電（2303）也收紅，矽力-KY收漲停3,160元，緯穎收1,010元，漲幅5.64%，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）也都是大漲，航運股表現也亮眼，尤以華航（2610）、長榮航（2618）漲勢更強，大盤指數一開盤就收復5日線，終場收17,448.22點，漲幅3%。
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