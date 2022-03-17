電子股強彈台股收漲507.39點 三大法人買超500.1億

Q:近期股市上沖下洗，不少新手小白面臨虧損，而號稱打敗景氣循環的ETF成為小白取暖工具，既然賺價差不行，那麼長期持有總是對的，ETF怎麼買？有沒有什麼心法要知道？這邊一次告訴你。

2022-03-18 09:24