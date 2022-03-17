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台股大漲500點站回萬七 電子、半導體族群強彈

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股終場上漲507.39點，收17,448.22點，漲幅3%。圖／報系資料照
台股終場上漲507.39點，收17,448.22點，漲幅3%。圖／報系資料照

今（17）日國際消息面緩和為台股帶來強勁動能，造成多股齊漲局面，過去跌深的千金股更是紛紛搶攻漲停。台股終場上漲507.39點，收17,448.22點，漲幅3%，而台積電（2330）昨（16）日ADR上漲4.03%，今日盤中高點達583元，收盤上漲24元，漲幅4.3%，收582元。

法人表示，今日電子族群一掃前陣子跌深陰霾強彈，大盤走產業輪動趨勢，貨櫃航運等傳產類股今日相對弱勢，建議投資人仍可布局基本面佳的企業，也可就電動車等題材進行標的選擇布局。

台新投顧副總黃文清指出，Fed升息與俄烏協談都對國際股市帶來正向展望，歐美股市齊漲，台股今日也交出亮眼成績，盤中於17,300點～17,400點穩定震盪，後續可望隨著國際消息面趨於緩和，帶動台股回到正常水準。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415）、信驊（5274）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、環球晶（6488）、力旺（3529），AES-KY（6781）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：華碩（2357）、中華電（2412）、大亞（1609）、中興電（1513）、東鹼（1708）等股。

台股 台積電

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