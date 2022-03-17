台股彈逾500點 統一奔騰看好半導體、通膨受惠股還有戲

地緣政治等不確定因素衝擊，台股跟隨全球主要股市重挫，台灣電子指數本益比回落至近十年均值之下，今（17）日台股午盤過後強力反彈，最高上漲逾500點，來到17,446點。展望後市，處在大幅震盪的行情中，統一投信建議，投資人不妨趁此階段，選擇有專業團隊加持的長青台股基金，分批逢低加碼；類股看好半導體、通膨受惠股等。

近期電子股雜音多，股價波動加大，但也連帶使本益比修正至罕見低位，根據彭博數據，目前台灣電子指數本益比已經收斂至16.28倍，遠低於近10年平均17.69倍。若與過去重大影響股市事件比較，已低於2020年3月疫情大爆發時的水準，並逐步向2018年底中美貿易戰衝突時的低檔逼近。

在地緣政治不確定性及聯準會啟動升息的背景下，統一投信表示，電子指數或許仍有修正的可能，著眼於已具備低基期優勢，中長線投資價值逐漸浮現，投資人可利用日日扣及低檔加碼扣的方式，趁現階段台股於低檔徘徊時，大舉累積優質基金投資部位。後續市場反轉向上時，投資人獲利機會有望加速提升。

績優基金歷經多次景氣循環及黑天鵝事件帶來的市場劇震，憑藉背後有研究及投資經驗豐富的專業團隊合作，帶動基金淨值持續創新高，根據CMoney統計，截至3月16日，台股科技型基金淨值王為統一奔騰基金，達137.03，百元以上還有安聯台灣科技、瀚亞高科技基金。

展望後市，統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，投資策略將首重選股，聚焦財報與展望正面、且今年營收與獲利仍持續成長的公司。產業方面，將持續關注半導體、伺服器、電動車及電子標籤等相關供應鏈發展，傳產則是受通膨帶動，留意鋼鐵及航運等通膨受惠股。