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時鐘不用撥兩次！美國明年夏令永久化 美股將固定晚間9點半開盤

聯合新聞網 / 綜合報導
美國將明年將取消冬令時間，未來美股開盤時間一律固定在台灣時間晚間九點半。美聯社
美國將明年將取消冬令時間，未來美股開盤時間一律固定在台灣時間晚間九點半。美聯社

美國聯邦參議院15日一致通過立法，讓夏令時間從2023年變成常設不變，未來每年不再需要二度撥動時鐘，該項法案仍須獲得美國聯邦眾議院的支持，再由總統拜登簽署成法律才算過關。

美國明年將夏令時間永久化，今年的冬天會是最後使用標準時間的冬天，現今夏令時間已橫跨春、夏、秋三季，時間遠長過標準時間，在實施夏令時間永久化後，等於是正式廢除冬令時間，美國民眾的時鐘在2023年後將永遠調快一小時。

台灣網友聞訊普遍叫好，認為「亞洲領先歐美，早就沒在用夏令時間」未來有購買美股的投資戶，將不用再配合冬令時間，讓美股永遠固定在晚間9點半開盤。

有網友認為，樂見廢除冬令時間，「一直無法理解這個制度的意義」，真的不太方便，每次都要再改換算時間，這樣改制「很便民」，加上「夏令的意義，在現代本來就不大」，乾脆取消冬令。網友進一步分析取消冬令的好處，認為可以「早一點起來工作不要白白浪費」。至於以往「夏令時間真的能夠省多少能源？」也有一些網友不以為然，認為現在戶戶其實都有燈了，差一些時間也省不了多少能源。

也有人認為，如此一來是不是就要換時區，這樣系統是不是整個就要重改，「很麻煩耶」，有人說，若是希望民眾早點工作的話，就把上班時間提早就好了，不要這樣大費周章去調整時間。

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