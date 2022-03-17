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台股走產業輪動行情 電子族群強彈

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

隨著俄烏和談帶來好消息，美股於16日迎來大漲，道瓊指數終場上漲518.76點，漲幅1.55%，收34,063.10點；而與台灣息息相關的費城半導體指數上漲159.83點，漲幅5.03%，收3,340.06點，帶動台股今（17）日重回萬七關卡。

法人表示，過去跌深的電子、半導體、IC設計族群今日終於迎來反彈行情，盤中多檔標的強攻漲停，包含：矽力-KY（6415），世芯-KY（3661），台勝科（3532），晶豪科（3006）等股。而台積電（2330）今日盤中最高回到580元，法人表示，投資人可持續關注台積電是否突破3月10日高點，以此預測台積電是否續強。

而傳產部分則由航空雙雄長榮航（2618），華航（2610）領漲，法人表示，今日主角雖非傳產族群，但由航運貨櫃帶來動能，今日產業輪動，後續動能可望延續，傳產族群仍有機會當主角。而遭台驊出清的長榮（2603）今日站穩季線，後續觀察長榮是否突破月線，若突破則可望進攻。

台積電 長榮航

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