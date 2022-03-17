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矽力漲停 台股增1千金
美股強勁反彈，今（17）日台股開盤上漲逾400點，千金股股王矽力-KY（6415）開盤直衝漲停價3160元，緯穎（6669）開盤後股價走高，最高到1020元，重回千金股行列。
美國Fed宣布升息1碼以控制通膨，美股一度轉跌，之後回升收高。道瓊工業指數上漲518.76點，漲幅1.55%，收34,063.10點；標普500指數上漲95.41點，漲幅2.24%，收4,357.86點；那斯達克指數揚升487.93點，漲幅3.77%，收13,436.55點；費城半導體指數大漲159.83點，漲幅5.03%，收3,340.1點。
有別於前日的慘綠，千金股今日一片紅通通，股后信驊（5274）表現也相當亮眼，盤中最高上漲到2970元，漲幅逾8%，力旺（3529）漲幅逾7%，旭隼（6409）、AES-KY（6781）漲幅逾5%。
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