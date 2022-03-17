台股早盤上漲逾400點 台積電最高漲22元
美股反彈收高，台股今天同步走高，早盤大漲逾400點，收復一萬七千點，台積電（2330）今天同步走高，早盤最高上漲22元，價位在580元。
美國Fed宣布升息1碼以控制通膨，美股一度轉跌，之後回升收高。道瓊工業指數上漲518.76點，漲幅1.55%，收34,063.10點；標準普爾500指數上漲95.41點，漲幅2.24%，收4,357.95點；那斯達克指數揚升487.93點，漲幅3.77%，收13,436.55點；費城半導體指數大漲159.83點，漲幅5.03%，收3,340.1點。
台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾4%，以105.69美元作收，上漲4.09美元，相當於台股台積電每股約605元。台積電今天股價上揚，早盤最高達新台幣580元，大漲22元。
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