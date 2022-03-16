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台股上漲14.77點 三大法人賣超183.02億元
美股周二四大指數反彈，台股今（16）日開高走低，盤中因貨櫃三雄跌勢擴大，指數一度下跌至16,808.43點，尾盤買盤進駐拉回平盤之上，終場收16,940.83點，上漲14.77點，成交量3,971.58億元；三大法人賣超183.02億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超149.99億元，投信買超3.16億元，自營商（合計）賣超36.18億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.36億元，自營商（避險）賣超33.81億元。
台股今開紅，但受到Fed明天清晨即將公布升息的消息影響，指數盤中翻黑。台積電（2330）今日除息，早盤開高秒填息，終場收558元。金融股表現強勁，元大金（2885）公布股利1.8元，股價大漲3.85%，收25.6元，兆豐金（2886）大漲2.33%，收39.5元，航空雙雄也有不錯的表現，但貨櫃三雄高殖利率行情失效，長榮（2603）殺至近跌停，收143元，萬海（2615）跌幅逾6%，只有陽明（2609）跌勢較小。大盤收在16,940.83點，漲幅0.09%。
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