台股上漲14.77點 三大法人賣超183.02億元

今年的農曆年長假達9天，比過去幾年都來的多，很多公司都提前在元月份先拉貨，避開農曆年的假期，因此2月營收比元月營收來的少是理所當然的，但也就從這樣的角度看，若2月營收淡月還能比元月成長的公司...

2022-03-17 12:03