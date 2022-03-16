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航運觸礁、電金撐盤 台股漲14點收16,940點

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

今（16）日股市震盪大，台股早盤一度重回萬七關卡，然而後續持續走低，盤中最低點達16,808.43點，終場上漲14.77點，收16,940.83點，漲幅0.09%，成交金額3,971.58億元，而台積電（2330）昨（15）日ADR上漲2.81%，帶動台積電今日表現，盤中高點達565元，收盤上漲3元，漲幅0.54%，收558元。

法人表示，隨著國際情勢回穩，跌深的IC設計族群後續仍有表現機會，而航運族群基本面佳，法人看好航運今年獲利，此2族群回穩都將有利台股走揚，建議投資人可留意並短線布局。

華南投顧董事長儲祥生表示，今日高價電子股從跌深陰影中走出，呈顯上漲行情，但動能較弱，而航運族群則受減資消息影響，今日普遍表現不佳，但依然看好基本面，預期電子族群與航運族群後市將有機會回到正常表現。此外，今日受升息消息影響，金融股小有表現，包括：元大金（2885），兆豐金（2886），台中銀（2812）等股，均小幅上揚。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415），AES-KY（6781），譜瑞-KY（4966），祥碩（5269），環球晶（6488）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：世芯-KY（3661），力旺（3529），大立光（3008），長榮（2603），萬海（2615）等股。

台積電 台股

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