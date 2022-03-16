解讀貨櫃三雄股利政策 法人讚「戰略思考非常漂亮」

貨櫃三雄股利全數出爐，今（16）日股價卻是開高走低，讓市場忍不住懷疑「高殖利率行情失靈了？」，法人解讀三家貨櫃公司的股利政策認為，長榮（2603）現金股利18元，加上現金減資退還股東6元，這個策略具有三大優點，「戰略思考非常漂亮」，另外，萬海（2615）搭配股票股利的做法，主要著眼在未來經營規模的放大。

貨櫃三雄去年獲利亮眼，去年度股利也全數出爐，長榮上市以來第一次進行現金減資，經董事會決議將辦理現金減資，減資幅度為60%，減資金額約317.46億元，消除股數約31.75億股，每股將退還股東現金6元；另外，董事會決議發放每股現金股利18元，加上每股6元的現金減資，合計每股將配發24元，以去年度每股盈餘45.57元計算，配發率約為52.67%。

萬海去年稅後純益 1,033.43億元，每股純益42.35元，年增 813%，董事會通過配發現金股利10.5元，股票股利1.5元；陽明（2609）去年每股純益48.73元，董事會通過每股擬配發20元現金股利，配發率41%。

陽明是最早宣布股利的貨櫃股，昨日股價開高走低，今日同樣也出現開高走低的表現；長榮及萬海昨日公布股利，今日早盤同樣是開高後急殺，盤中跌勢加重，長榮跌逾9%，萬海盤中跌幅超過8%；三家公司殖利率都相當高，但股價急挫，讓市場懷疑高殖利率行情是否失靈？後續該如何操作？該買或是該賣？

證券分析師張陳浩認為，長榮、萬海今日開高走低，原因與昨日陽明一樣，除了受台股大盤的影響之外，還有就是先前預期高殖利率的買盤，在股利公布後先行獲利了結，他強調，著眼在高殖利率題材的部分，在股利公布時將可能是短線的高點。

張陳浩同時分析貨櫃三雄的股利政策，他強調，長榮現金股利加上現金減資退還股款，合計股東每股可領到24元，是非常聰明的策略，具有三大優點，第一是從稅的角度來看，現金減資退還的6元是不用繳稅的；第二則是從財結構改善來看，減資後股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）將會提升，加上股本減少，EPS也將會拉高；第三點為公司瘦身有利股權集中，後續在董事席次上，可能出現減少。

張陳浩舉例，減資後股價將會拉高，加上ROE、ROA的拉升，將進一步推升股價，以國巨（2327）為例，股價在經過多次現金減資後，2018年登上千金股，最高曾衝達1,310元，長榮減資後，股價有機會再向上攀升。

另外，萬海的股利政策則是搭配現金股利及股票股利，張陳浩認為，顯現出萬海有強烈的企圖心，想要擴大經營規模，不甘於落居長榮、陽明之後太多，所以，在別人縮減股本時，反而是逆勢增加股本，主要是考量未來長遠的經營方向；至於陽明，官股色彩濃厚，採取中規中矩的政策，認為已站在對的方向，所以不輕易轉向。

張陳浩指出，雖然貨櫃股因為股利公布的利多出盡，股價壓回，但是後續仍有再攻的機會，他表示，貨櫃股今年在疫情持續、塞港、戰爭等因素下，運價將維持高檔，今年整體能見度高，預期今年獲利表現將優於去年，因此，貨櫃股仍有機會再上攻，股價壓回至季線可進場布局。