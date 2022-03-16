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貨櫃三雄高殖利率行情結束？網友：航運沒未來
貨櫃三雄去年獲利出爐，大賺逾5,000億元，並宣布高現金股利，長榮（2603）合計今年股東每股可拿回24元。但今股價顯然不買單，長榮、萬海（2615）盤中跌幅5%左右，只有陽明（2609）跌幅較小。對此網友表示，航運就是疫情受惠股，以後要成長可能很難。
貨櫃三雄陸續宣布高現金股利，陽明擬配息20元，配發率約41%，依昨日收盤價130元概算，現金殖利率逾15%。長榮公布減資六成，每股將退回6元現金，加上每股將配息18元，合計今年股東每股可拿回24元，現金殖利率逾11%。萬海擬配發現金股利10.5元，現金殖利率約6%，股票股利1.5元。
雖然長榮、陽明的殖利率配發亮眼，但投資人顯然不買單，長榮開高走低，盤中一度下探148元，萬海盤中跌至161元，跌幅逾6%，只有陽明較為抗跌，但也翻黑。
對於貨櫃航運的股價走勢，網友認為航運就算大賺好幾個股本，但由於未來的成長性不明，運價持續維持高檔的可能性低，因此航運大跌也不是一件奇怪的事。不過也有人認為，未來運價應該會維持在2020年至2021年的水準，另有網友表示，長榮減資代表的是公司現在沒有資金需求，資本支出暫時到頂。
貨櫃三雄去年全年獲利全數出爐，加計三雄稅後純益約5,076.24億元，貨櫃三雄去年每股純益（EPS）分別為，長榮45.57元、陽明48.73元及萬海42.35元。
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