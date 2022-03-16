信驊超車矽力 股后盤中變股王

今（16）日盤中股王換人當，矽力-KY（6415）持續下挫，今日盤中最低達2,630元，而信驊（5274）急起直追，盤中最高達2,830元，漲幅2.9%，站上股王寶座。法人表示，矽力-KY昨（15）日出現跳空跌停，可視為止跌訊號，短期有機會反彈，但中期來看，由於估值調整進行中，可能不會迅速回復至以往水準。

群益投顧表示，其實千金股皆為績優股，矽力-KY企業基本面仍佳，而信驊受惠於雲端伺服器架構轉變，進而帶動BMC市場規模迅速擴張，預估在新客戶與新應用的影響下，信驊BMC出貨量可望年增19％。

此外，信驊2021年第4季財報顯示營收達10.31億元，年增48%，毛利率達66.2%，營益率提升至48.1%，每股稅後純益達12.26元，法人表示，信驊受惠雲端需求續強，今年第1季、第2季獲利也備受看好。