信驊躍升股王 世芯再吞跌停
美股強勁反彈，台股今（16）日開盤大漲逾百點，但千金股表現呈現兩樣情，股王矽力-KY（6415）不敵賣壓續跌逾百點，股后信驊（5274）上漲逾百點，躍升股王，最高價位在2830元。
油價回跌至 100 美元以下，美股四大指數強彈，道瓊指數上漲 599.1 點，漲幅1.82%，收 33,544.34 點；那斯達克指數上漲 367.4 點，漲幅 2.92%，收 12,948.62 點；標普 500 指數上漲 89.34 點，漲幅 2.14%，收 4,262.45 點；費城半導體指數上漲 132.74 點，漲幅4.36%，收 3,180.24 點。
台股今天一度收復萬七，不久後又失守，台股八千金中，信驊和祥碩（5269）上漲逾3%、大立光（3008）則在平盤震盪，其餘皆下跌。
昨日摔出千金股的世芯-KY（3661）今天仍一度跌停，價位在875元。
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