台積電開盤564元 秒填息

台積電（2330）去年度第三季現金股利今天（16）除息，受美股激勵影響，台積電股價表現強勁，開盤跳空上漲9元，價位在564元，再次演出「秒填息」秀。

隨著近月倫敦布蘭特原油回跌至 100 美元以下，美股四大指數強彈，道瓊指數上漲 599.1 點或 1.82%，收 33,544.34 點；那斯達克指數上漲 367.4 點或 2.92%，收 12,948.62 點；標普 500 指數上漲 89.34 點或 2.14%，收 4,262.45 點；費城半導體指數上漲 132.74 點或 4.36%，收 3,180.24 點。

台積電從2019年起改為每季配息，過去10次都順利填息，今天股價表現強勁，最高價位在565元。

台積電每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，將在4月14日發放，開盤參考價555元。

三大法人對於除息前呈現土洋對作的局面，外資賣超台積電5萬8984張，連續17個交易日總共賣超49萬6963張，但本土投信及自營商15日則同步買超逾2442張。