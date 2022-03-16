長榮開盤延遲 開盤漲2.5元後走低

長榮（2603）今（16）日開盤因試撮合在開盤前差距太大，開盤採延遲約1分鐘，開盤價160.5元，一度衝高到163.5元，但旋即往下滑落，開盤10分鐘成交量接近8萬張。

群益投顧表示，長榮因2021年美洲線合約價水準與現貨運價存在較大差距，預期2022年美洲線合約價上漲機率較高。現貨運價方面，因港口作業效率未見明顯提升，塞港情況未解之下，今年上半年貨櫃運價難見較大回落空間，惟因運價水準已高，預期價格走勢將以高檔震盪為主 ；第3季進入旺季需求期間，運價相對有撐，第4季運價則恐面臨較大的下跌風險。

群益投顧預估，長榮2022年每股稅後純益約56.95元。長榮合約客戶比重較高者以美洲線為主，占比約60%~70%，美洲線換約談判時點約落在每年的3-5月，第3季在合約漲價效益逐漸反映。