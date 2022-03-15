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外資賣超537億 賣超這檔最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（15）日重挫336.98點，終場收16,926.06點，外資賣超達537.19億。路透社
台股今（15）日重挫336.98點，終場收16,926.06點，外資賣超達537.19億。路透社

台股今（15）日重挫336.98點，收在16,926.06點，外資賣超達537.19億元，權王台積電（2330）除息前持續遭外資賣超58,984張，高居外資賣超個股冠軍，已慘遭連十七賣，合計遭外資賣超49萬6,963張。

台股今日大跌336.98點，三大法人賣超587.41億元，外資賣超537.19億元，投信買超16.68億元，自營商賣超（合計）66.91億元，電子股跌勢沈重，台積電收在558元，下跌14元，跌幅2.44%，且高居外資賣超個股冠軍。

統計今日外資賣超前十大個股依序是台積電、聯電（2303）、長榮（2603）、元大台灣50（0050）、國泰智能電動車、鴻海（2317）、中信關鍵半導體、元大金（2885）、國泰台灣5G+、群創（3481）等；晶圓代工雙雄高居外資賣超前兩大。

外資今日賣超台積電58,984張最高，其次是賣超聯電51,437張，賣超第三大個股為長榮，遭外資賣超18,081張，另外，鴻海遭外資賣超11,718張，群創也遭外資賣超8,794張。

台積電去年度第3季現金股利2.75元，預計3月16日除息，從台積電在2019年改成季季配息以來，過去10次除息都順利填息，包括最近3次的除息在內，共有6次都是當天就順利填息，去年12月16日更是出現強勢秒填息，時間最長的則是15個交易日才完成填息。

外資 台積電 台股

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