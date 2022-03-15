台股外資大逃殺 逆勢買超這幾檔

台股今（15）日收16,926.06點，大跌336.98點，三大法人賣超587.41億元，尤以外資賣超537.19億元最多，電子股跌勢沉重，外資在大舉從台股提款中，仍然逆勢加碼多檔金融股，統計外資買超前十大個股中，金融股占5檔，不過，單日買超最高的則是彩晶（6116），獲外資買超13,113張。

台股大跌，三大法人中，僅投信買超16.68億元，自營商賣超（合計）66.91億元，外資仍是大舉賣超，但金融股成為外資逆勢加碼的重要標的；統計外資今日買超前十大個股中金融股占5檔，電子股有4檔，傳產股則有1檔。

外資今日買超前十大個依序是彩晶、新光金（2888）、國泰金（2882）、開發金（2883）、台新金（2887）、宏碁（2353）、兆豐金（2886）、中華電（2412）、中鋼（2002）、和碩（4938）等；外資買超最高個股為彩晶，買超13,113張，其次是買超新光金8,401張，買超第三高為國泰金，買超6,077張；另外，中鋼為進榜的唯一一檔傳產股，獲外資買超3,937張。

電信股的中華電也擠進前十大外資買超個股中，獲外資買超4,141張，今日收在125元，上漲2元，漲幅1.62%；電信股中，遠傳（4904）也獲外資買超2,690張，另外，外資買超亞太電（3682）2,120張。