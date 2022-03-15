外資將台股當提款機？ 金管會曝三大因素

台股今跌破萬七，外資持續賣超台股，將台股當提款機，金管會說，台股近期波動較明顯，主因是受俄烏情勢、大陸疫情重新爆發、美國縮表升息等三大國際因素影響所致。

對於外資賣超台股，證期局副局長蔡麗玲說，投資人做股票投資，都是依照策略做不同布局，最終是回到基本面。

她呼籲，投資人仍應注意公開資訊觀測站上，個股相關業務基本面，短期受到國際事件、或是不同或相鄰市場本身等地緣政治影響，投資人仍是要注意投資風險。

金管會提出三點力挺台股基本面，一是，3月至今台股跌幅2.2%，是亞股中最低，二是，主計總處預測今年經濟成長率4.42%，景氣穩健，三是，對國際市場波動而影響上市櫃公司財業務，已要求證交所和櫃買督導公司得發重訊揭露。

據金管會統計，3月1日到3月14日止，台股跌幅2.2%，日本跌4.14%、上海跌了6.6%，深圳跌幅10.06%，香港股市跌幅最大達14.21%，蔡麗玲說，顯示台股近期有波動，跟其他亞洲金融市場來說，表現仍穩定。

二是，上市櫃公司營收到2月底，集中市場現金殖利率2.63%，加上股票股利殖利率2.74%，上市櫃到2月累計營收6.5兆元，年增12.66%，看起來上市櫃公司基本面還是很健全和良好，且就總體面來說，主計總處預估今年台灣經濟成長率達4.42%，目前景氣仍然相當穩健

三是，近期俄烏等國際市場大波動，金管會已督導證交所去加強俄烏衝突對上市櫃公司財業務面和供應鏈影響，若有股東權益或股價衝擊，公司需要發重訊，讓投資人充分了解實際影響狀況，讓資訊充分揭露。

對大陸深圳和東莞疫情爆發，蔡麗玲說，從大陸爆發疫情來，很注意上市櫃公司影響，尤其在大陸有子公司，供應鏈集中在大陸者，證交所和櫃買都有注意，若有影響，會督促公司將相關訊息充分揭露給投資人知道。