台塑四寶股利出爐 想存股怎麼選？

台塑四寶向來是市場公認的高殖利率概念股，熱門的存股標的，去年台塑四寶合計大賺2,403.8億元，年度股利也全數出爐，平均股利配發率達73%，可說是相當大方，到底該怎麼從中選出存股的公司，法人認為，基本面最重要，點名首選台塑、南亞（1303），但也有法人則是看中台塑化（6505）。

台塑四寶去年獲利交出好成績，台塑、南亞都大賺一個股本，台塑去年營收2,735.9億元，稅後純益713.5億元，年增257%，每股純益11.21元，營收、獲利都創新高；南亞去年營收4116.7億元，稅後盈餘812.95億元，每股純益 10.25元；台化（1326）去年稅後純益383.5億元，年增逾96%，每股純益6.56元；台塑化去年稅後純益494億元，年增5.65倍，每股純益5.19元。

以去年股利來看，台塑擬配發現金股利8.2元，股利配發率73.15%；南亞擬配發7.5元現金股利，股利配發率73.17%；台化擬配發4.8元現金股利，股利配發率73.17%；台塑化擬配發3.8元現金股利，股利配發率73.22%。

俄烏戰事衝擊全球股市，台股也受到影響，高殖利率題材成為盤面上的焦點，台塑四寶獲利穩定，即使是面臨景氣變動，每年的獲利及配息也很穩定，買進台塑四寶等著配息，領到的股利遠比放在銀行來的高，長期以來都是市場上熱門的存股概念股。

台塑四寶對股東大方配息，從已經公布的現金股利來看，依公布時的股價來計算，南亞的殖利率達8.35%最高，台塑次之，殖利率達7.7％，台化也有6.06%，台塑化則有3.97%。

同是市場公認的存股概念股，到底要怎麼選？法人認為，基本面是重要的依據，華南投顧董事長儲祥生表示，殖利率好之外，基本面好更重要，以台塑四寶來說，台塑、南亞的基本面相對更好。

證券分析師張陳浩表示，投資就是要賺錢，到底是賺殖利率？或是賺價差？存股要存會上漲的股，以台塑四寶來看，今年油價即使沒有戰爭，也可能位於相對高檔，台塑化是一檔進可攻、退可守的標的，在油價上漲時，可望優先受惠，另外，台塑也不錯。

台新投顧副總黃文清表示，在原物料價格上漲之下，台塑四寶要回歸到基本面去選擇，台塑化雖有油價上漲的連動題材，但也要考量庫存的情況。