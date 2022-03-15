台股基本面表現佳 證交所：投資人審慎投資

受近期國際情勢衝擊，國際主要股市震盪劇烈，今(15)日台灣加權指數下跌336.98點，跌幅為1.95%，成交量約為3,705億元。

台灣證交所表示，股市上漲的主要動能為上市公司的亮眼營運表現，以台股基本面觀之，上市公司2022年2月營收資料，全體上市公司營收達2兆8,864億元，較2021年同期成長4,067億元，成長達16.4%，較2020年同期成長9,510億元，成長達49.14%，整體表現穩健。

證交所說，投資人應理性分析相關資訊，持續關注基本面優良之上市公司，依本身投資策略審慎投資，證交所將持續密切關注國際政經情勢對總體經濟及台股表現之影響，並督促上市公司資訊傳達的及時性，確保投資人可得到充分的資訊。