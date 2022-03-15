台股失守萬七…證交所：基本面仍佳 投資人應審慎投資

國際主要股市震盪劇烈，台股今（15）日連三黑，跌破17,000點關卡，台灣證券交易所發布新聞稿重申，台股基本面仍佳，投資人應理性分析相關資訊，持續關注基本面優良上市公司，依本身投資策略審慎投資。

美聯準會（Fed）升息、俄烏停火談判未果，以及中國大陸再傳封城等陰霾罩頂，美科技股、陸港股市接連重挫，台股今日亦在外資持續大舉調節持股下，下跌336點或1.95%，17,000點再度失守，空方重掌發球權。

針對台股重挫，證交所分析，股市上漲主要動能為上市公司的亮眼營運表現，以台股基本面來看，全體上市公司2月營收達2兆8,864億元，較去年同期成長4,067億元或16.4%，整體表現穩健。

證交所重申，投資人應理性分析相關資訊，持續關注基本面優良之的上市公司，依本身投資策略審慎投資，證交所將持續密切關注國際政經情勢對總體經濟及台股表現的影響，並督促上市公司資訊傳達的及時性，確保投資人可得到充分資訊。