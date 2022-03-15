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利空連發台股跌336.98點 三大法人賣超587.41億

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股今（15）日開低走低，終場大跌336.98點，收16,926.06點。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股今（15）日開低走低，終場大跌336.98點，收16,926.06點。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

美那斯達克、費半指數重挫，美國10年期公債殖利率上漲至2.08%，為2019年7月以來最高水平，中國深圳因疫情重新爆發下令停工，衝擊台商電子供應鏈部分生產，加上FED將於周三召開政策會議，台股今（15）日開低走低，終場大跌336.98點，收16,926.06點，成交量3,705.76億元；三大法人賣超587.41億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超537.19億元，投信買超16.68億元，自營商賣超（合計）66.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.3億元，自營商（避險）賣超59.61億元。

台股今下殺，千金股共5檔跌停，矽力-KY（6415）開盤跳空跌停，收2,770元，AES-KY、譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）及世芯-KY（3661）皆跌停，世芯-KY更跌出千金股之外，收972元。台積電（2330）下跌14元，收558元，跌幅2.45%，聯發科（2454）大跌4.24%，收904元，貨櫃三雄皆下跌，高殖利率行情失效，今只有水泥、金融保險和通信網路指數收紅，大盤收在16,926點，跌幅1.95%。

自營商 跌停 台股 三大法人

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