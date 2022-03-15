港股重挫5%他憂「台灣淪為下一個」 網分析：沒有下跌空間

香港股市周一重挫，受到中國大陸疫情影響，以及美證券交易委員會（SEC）判定5間中概股違法，港股盤中最低來到19416點，盤尾以19531點坐收，跌幅將近5%。就有網友擔心港股如果重挫不止，會不會影響到台灣的金融股？

一名網友在PTT指出，港股現在重挫5%，不只跌破十年線，就連疫後低點也失守，全球主要股市沒有一個比它們慘的，他認為「香港是亞洲金融重鎮，台灣的金融業多少也有投資港股或債券」，他擔心如果再重挫不止的話，台灣的金融業說不定會提列損失，好奇問股民「港股會拖累台灣的金融股嗎？」

雖有網友回「今日香港，明日台灣」，但大多人認為兩者大不同，並表示「香港地位早就被上海取代了」、「港股已經爛一年了，你現在才有這問題？」、「今日香港的錢，明日台灣新加坡通吃」、「台灣有台積電，香港有什麼？」、「香港自從反送中，早就退出金融中心」、「香港該跑的錢都跑了」、「錢離開香港一定也會離開台灣？」、「香港加入內循環與世界脫鉤，現在誰手上還有港幣？」。

也有股民分享自身看法，「港股、韓股、日股都沒有下跌空間了，當然台股不會跌」、「把香港目前的情形，當作台灣去年五月台灣疫情爆發時，情況就合理了」、「港股這種跌法只怕早晚會出大事，哀矜勿喜比較好」、「台灣金融業對香港曝險金額超高」、「香港還有另一個嚴重問題是地產業把持全港經濟命脈」。