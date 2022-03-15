陽明殖利率15%股價卻開高走低 法人說原因是這個

台股今（15）日重挫，電子股重挫之外，航運股也是重災區，類股跌幅達3.4%，貨櫃、散裝、航空、陸運各族群齊挫，貨櫃三雄中，陽明（2609）率先公布去年度股利，擬配20元現金股利，現金殖利率高達15%，但股價卻是開高走低，終場收黑，法人認為，陽明股利符合市場預期，股價下跌，主要是受到大盤大跌的拖累，後續有機會再上漲，或許下一波反攻點可能落在4月初。

台股今日收在16,926.06點，下跌336.98點，電子股跌幅達2.5%，千金股齊挫，股王矽力-KY（6415）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、AES-KY等都以跌停板收盤，世芯-KY（3661）也重挫至跌停，且跌出千金股行列，收在972元，台股千金股降至8家，權王台積電（2330）除息前收在558元，下跌14元；航運股也是重挫，人氣指標的貨櫃股齊挫。

陽明去年第4季稅後純益553.91億元，年增447%，每股純益16元，創單季獲利新高；去年全年營收3,336.87億元，營業毛利2,131億元，稅後純益1,652.68億元，每股純益48.73元；董事會通過每股擬配發20元現金股利，配發率41%，殖利率約15%，符合市場預期。

陽明有高殖利率題材，早盤以134元開出，上漲1.5元，一度拉升至136.5元，上漲4元，但盤中翻黑，終場收在130元，下跌2.5元，跌幅1.88%；長榮（2603）早盤以165元開出，上漲0.5元，一度拉升至167元，終場收158元，下跌6.5元，跌幅3.95%；萬海（2615）同樣開高收黑，終場收在172.5元，下跌9.5元，跌幅5.21%。

陽明高殖利率，股價卻是開高走低，法人認為，以今日台股大盤重挫來看，陽明盤中一度逼近前高，表現算是不錯，造成陽明股價下跌的主要原因是受大盤大跌的拖累。

證券分析師張陳浩表示，陽明股利宣布後短線可能出現高點，但是貨櫃股今年在疫情持續、塞港、戰爭等因素下，運價將維持高檔，今年整體能見度高，預期今年獲利表現將優於去年，因此，貨櫃股仍有機會再上攻，下一波反攻點可能落在4月初，主要是第1季的財報在3月營收出爐後就可以大致推算，屆時或許是另一個買點。

台新投顧副總黃文清表示，貨櫃股是本波台股的強勢股，主要是反應殖利率題材，今日股價則是受到大盤不佳的連動，陽明的股利在市場的預期內，在殖利率不錯的情況下，後續有機會再上攻。