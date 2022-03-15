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台積電賣壓重 台股再失守萬七、終場跌336點收16926點

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股今日重挫，終場收16926.06點，下跌336.98點。（本報系資料庫）
台股今日重挫，終場收16926.06點，下跌336.98點。（本報系資料庫）

台積電（2330）今（15）日賣壓依然沉重，加上美股走跌，造成台股今日重挫，終場收16926.06點，下跌336.98點，跌幅1.95%，而台積電收盤下跌14元，跌幅2.45%，收盤價558元。

華南投顧董事長儲祥生建議，台積電基本面仍備受看好，現今買點浮現，而近期將舉行法說會的長榮（2603）也可望受股息行情帶動，投資人可於本周布局。

儲祥生表示，今日高價股跌深，矽力-KY（6415），世芯-KY（3661）等股跌停，也是台股走勢疲弱原因之一，縱觀股市，IC設計族群表現尤其慘烈，後續除了觀望國際局勢，也關注高價股表現，若高價股止跌，則台股將有機會拉回。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：興富發（2542），嘉晶（3016），中華電（2412），高端疫苗（6547），所羅門（2359）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：矽力-KY（6415），世芯-KY（3661），力旺（3529），譜瑞-KY（4966），AES-KY（6781）等股。

台積電 台股

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