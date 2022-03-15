矽力、AES、世芯跌停 台股剩八千金

國際情勢不明，台股今（15）日大跌逾300點，台積電（2330）股價重挫，最低下探558元，創5個月最低紀錄；高價股紛紛走跌，股王矽力-KY（6415）開盤即跌停，世芯-KY（3661）跌停失守千元大關，台股剩下八千金。

美國聯邦準備理事會將宣布升息，以抑制通膨，道瓊工業指數上漲1.05點，收32,945.24點；標普500指數跌31.2點，跌幅0.7%，報4,173.11點，那斯達克綜合指數大跌262.59點，跌幅逾2%，收在12,581.22點，費城半導體指數周一大跌 3.1%。

台積電ADR周一下跌2.11美元，跌幅2.1%，收在99.3美元。台積電今日開盤下跌10元，開在562元，最低下探558元，創5個月來新低紀錄，影響台股指數約百點。

千金IC設計股一片慘綠，千金股排名也重洗。矽力開盤即跌停，價位在2770元，失守3000元大關，仍守住股王寶座；力旺（3529）一度下探跌停價1615元，譜瑞-KY（4966）盤中跌停鎖死，價位在1605元，摔出千金股前五名；祥碩（5269）跌幅較少，超車力旺與譜瑞，千金股中僅次於大立光（3008）排名第四。

AES-KY（6781）、世芯-KY（3661）盤中跌停鎖死，價位分別在1145元和972元；緯穎（6669）股價跌破千元，台股剩下八千金。聯發科（2454）則開在933元，盤中股價震盪走低，最低下探901元，面臨900元保衛戰。