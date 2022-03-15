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除息前散戶狂撿台積電 零股交易熱絡
台股今（15）日開高走低，再次跌破萬七，台積電（2330）明日將除息交易，小額投資人積極買進，台積電今日盤中交易爆量。
法人指出，雖然俄烏戰火不確定性高導致外資賣超台積電，但隨著除息日在即，國內散戶紛紛逢低買進台積電，盤中零股交易熱絡，今日盤中零股成交股數達爆量670萬股，較昨日全天成交279萬股成長近三倍，今日台積電盤中低點創六個月以來新低至558元，下跌14元，跌幅2.45%，走勢仍然疲弱。
法人表示，除息行情讓散戶大量小額湧入台積電，帶來籌碼面的紊亂，預期台積電股價波動增加，對權王來說並非好事，投資人可觀察16日後是否出現散戶退場潮，只要散戶逐漸退場，將有利於外資回籠穩定台積電股價。
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