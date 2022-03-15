台股好猛 去年台股指數年漲23.7% 勝那斯達克漲幅

主計總處發布國情統計顯示，110年上市櫃股票成交金額112.6兆元，較109年大增94.9％，平均每日成交金額4613億元、年增95.7%，總成交金額與平均每日成交金額，都創歷史新高。

主計總處表示，110年底全體上市櫃股票總市值達62.1兆元，根據依證券交易所及櫃檯買賣中心統計，截至去(110)年底，我國上市櫃股票總市值已連續三年增幅超過二成，繼108年增24.0%、109年增23.6%後，110年再增26.0%(增加12.8兆元)，達62.1兆元(上市占90.7% ；全年總成交金額112.6兆元(較109年增94.9%)，平均每日成交金額4613億元(增95.7%)，總成交金額與平均每日成交金額均創歷史新高。

另外，本國自然人比重再增，按投資人類別觀察，我國上市櫃股票成交金額向以本國自然人所占比重最高，近年均在六成以上，繼109年較上年提高4.1個百分點後，110年再增3.9個百分點達69.4%，本國法人與外資(僑外法人及外國自然人)比重則分別減2.9及1.0個百分點。

110年國際主要股市多呈漲勢，110年底與109年底相較，我國集中市場加權股價指數漲23.7%，OTC股價指數漲29.0%，其他國際主要股市亦多呈漲勢，美國那斯達克綜合指數漲21.4%、道瓊工業指數漲18.7%，倫敦金融時報指數漲14.3%，新加坡海峽時報指數、日本日經指數、上海綜合指數及南韓綜合指數漲幅在1成之內，惟香港恆生指數下跌14.1%。