敦南併購案疑涉內線交易 光寶科最新回應

原股票上市公司敦南科技（5305）於108年公告將被美商達爾公司併購，前敦南董事長、光寶集團創辦人宋恭源疑涉內線交易。台北地檢署偵辦後，今天將宋男不起訴，宋的單姓女友遭訴。對此光寶科（2301）今（11）日最新回應表示，台北地署檢察官經一年多縝密偵查，終於還原事實真相，證明本公司創辦人宋恭源先生清白。

光寶科指出，本公司及宋恭源先生深感欣慰，並對檢察官能精緻辦案、明察秋毫，敬致謝忱。光寶為台灣第一家上市電子科技公司，創辦人宋恭源先生向來以「誠懇勤勉，端正操持」的行事風格立身處世，且蜚聲業界。

該公司表示，本公司在現任董事長的卓越領導下，必繼續奮勇向前，為數十萬股東員工謀求最大福祉。期盼外界尊重司法偵查事實與結果，勿過度引申臆測或不當連結，特此聲明。