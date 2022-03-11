富邦金：對俄曝險占比小 不再加碼甚至可能減碼

富邦金控（2881）今（11）日舉行2021年第四季法說會。對於俄羅斯曝險，子公司富邦人壽2月已認列預期信用損失22億元，已經考慮本金與利息減損在內，至2月底為止對俄羅斯曝險金額154億元、佔總資產不到0.5％，影響很小。

富邦人壽強調，在符合ESG原則下，考慮俄羅斯為戰爭發動國，不會再加碼，甚至視市場機會與情況發展找機會減碼。

另一子公司北富銀對俄羅斯則沒有任何策略或是股債投資部位，只有一筆60萬美元信用狀開狀押匯，承作客戶為優質法金客戶，目前評估客戶不會產生問題。

至於是否可用盧布支付利息？富邦人壽回應，目前主要債券仍然是以美元支付利息，依照條款無法接受盧布，但會依照情勢發展，定期評估信用損失提列，並持續與國際主要投資機構以及保管行保持聯繫，採取國際性協同行動。

富邦強調，154億元中，有30幾億元為公司債，根據金管會法規，目前多是公債是不需要處理。

且根據金管會最新回應，假設半年後仍無法處分手中俄羅斯部位，金管會給予一定彈性空間以及寬限期，不會要求壽險公司強制出清。

對於預期信用損失（ECL）管理，富邦金控表示，將會觀察後續發展，包括俄羅斯的總經、財政表現，以及國際金融制裁與反制裁狀況，或是未來俄羅斯是否會被繼續降評、未來債券償付以及可能違約的狀況，將會定期評估。

至於對於接軌國際保險資本標準ICS2.0的影響，富邦人壽指出，去年底的RBC已經反映最新的公式，影響不大。