台股下跌168.46點 三大法人賣超228.73億

最近因為烏克蘭與俄羅斯發生戰爭的影響，使得全球的股市出現連續性的重挫，此舉也讓許多的大型投資機構開始拋售持股，並將資金轉往不同於股票等其他金融商品，因戰事而短期受惠的商品如原油、黃金，或是可以用來避險的貨幣如美元等。

2022-03-11 11:51