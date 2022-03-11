快訊

台南+4「Ct值皆小於20」 足跡遍及新營第一市場、安平老街

新北男「Ct值14」非同住家人也確診 足跡涵蓋汐止及中和

台股下跌168.46點 三大法人賣超228.73億

經濟日報 / 記者馬琬淳／台北即時報導

俄烏外長對於停火並未達成協議，美股收黑，台股今（11）日開低震盪走低，跌破年線，收在17,264.74點，下跌168.46點，三大法人賣超228.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超226.45億元，投信買超19.8億元，自營商賣超（合計）22.08億元，其中自營商（自行買賣）買超7.48億元，自營商（避險）賣超29.56億元。

由於俄烏談判未果，歐美股下跌，台股今也表現弱勢，台積電下跌12元，收575元，跌幅2.04%，聯發科跌幅較重，達3.22%，收963元。千金股矽力-KY昨強漲，今跌幅逾4%，富邦媒重挫至868元，AES-KY跌停。鋼鐵股、航運股相對強勢，長榮攻上160元，大盤收在17264.74點，跌幅0.97%。

自營商 台股 三大法人

延伸閱讀

3月台股期指跌216點

俄烏戰火動盪 台股ETF存股火熱

台股混打戰 亂世震盪 誰能突圍？

高殖利率股 台股新勢力

相關新聞

投信強悍大買超！貨櫃 鋼鐵 記憶體 金融

俄烏戰火延燒且原物料價格迅速攀升，導致全球系統性風險高升，全球資金快速回流美元避險，導致亞幣近期快速貶值，台幣近期也跟隨亞幣走弱，引發外資在台股的逃難潮，外資在台股現貨大幅賣超，年初以來賣超達到3400億元。

24檔新兵股大閱兵 搭配法人籌碼篩選勝算更高

最近因為烏克蘭與俄羅斯發生戰爭的影響，使得全球的股市出現連續性的重挫，此舉也讓許多的大型投資機構開始拋售持股，並將資金轉往不同於股票等其他金融商品，因戰事而短期受惠的商品如原油、黃金，或是可以用來避險的貨幣如美元等。

3月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌168.46點，收17,264.74點。3月電子期收807.3點，下跌12.95點，逆價差2.33點；3月...

3月台股期指跌216點

台北股市今天終場跌168.46點，收17264.74點。3月台指期以17220點作收，下跌216點，與現貨相較，逆價差4...

1-2月股市日均成交額3549億元　較去年同期大減17.5%

主計總處公布今年2月全國賦稅收入實徵淨額768億元，年減2.7%(-21億元)；累計1-2月實徵淨額2800億元，增5....

台積電股價疲弱 台股量縮走跌168點收17,264點

俄烏談判未果，美股（10）日收跌，影響台股今（11）日呈現盤底整理行情，終場下跌168.46點，跌幅0.97%，收黑17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。