台股下跌168.46點 三大法人賣超228.73億
俄烏外長對於停火並未達成協議，美股收黑，台股今（11）日開低震盪走低，跌破年線，收在17,264.74點，下跌168.46點，三大法人賣超228.73億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超226.45億元，投信買超19.8億元，自營商賣超（合計）22.08億元，其中自營商（自行買賣）買超7.48億元，自營商（避險）賣超29.56億元。
由於俄烏談判未果，歐美股下跌，台股今也表現弱勢，台積電下跌12元，收575元，跌幅2.04%，聯發科跌幅較重，達3.22%，收963元。千金股矽力-KY昨強漲，今跌幅逾4%，富邦媒重挫至868元，AES-KY跌停。鋼鐵股、航運股相對強勢，長榮攻上160元，大盤收在17264.74點，跌幅0.97%。
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