半導體股遭摜壓 華立、崇越高股息題材護身抗跌
半導體指標個股台積電（2330）、聯發科（2454）等今日又遭結帳摜壓，不過半導體材料代理商的華立（3010）、崇越（5434）股價則相對抗跌且收漲。法人預期，相關廠商去年獲利亮眼有助於股息拉升，在高股息題材護身下股價也相對有撐。
華立今日以108.5元作收，上漲1.88%。崇越則以171.5元作收，上漲0.29%。
數據顯示，華立近十年股息殖利率都在4.9%以上。崇越也在4.8%以上。
法人分析，俄烏談判陷入膠著，美國2月CPI年增7.9% 再創40年新高，週四美股費城半導體下挫2.17%。半導體普遍走跌，僅德儀微漲 0.17%。台ADR，台積電跌0.94%、聯電（2303）跌1.72%、日月光（3711）跌1.12%，國際市場情況也影響台股半導體今日表現。
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