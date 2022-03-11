台積電股價疲弱 台股量縮走跌168點收17,264點

俄烏談判未果，美股（10）日收跌，影響台股今（11）日呈現盤底整理行情，終場下跌168.46點，跌幅0.97%，收黑17,264.74點。台積電（2330）今日表現疲弱，終場下跌12元，跌幅2.04%，收575元。

華南投顧董事長儲祥生表示，下周可觀察貨櫃輪、散裝、鋼鐵族群表現，預期只要此三族群表現穩定，台股就可樂觀看待，而IC設計族群則為台股加分項目，若表現佳，則可望為台股注入更大動能，建議投資人可於下周布局2月份財報表現佳的標的。

法人指出，今日台股走跌不僅是受美股影響，另一方面也是台股連漲2日後盤面進行震盪整理，加上周末遇量能縮減，今日成交量僅2,300多億，導致大盤疲弱。後市預期俄烏戰事以及Fed動向將趨於樂觀，全球股市有機會回到基本面。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：創惟（6104），世芯-KY（3661），祥碩（5269），裕融（9941），康普（4739）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：矽力-KY（6415），AES-KY（6781），力智（6719），力旺（3529），富邦媒（8454）等股。