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和碩Q4財報優於預期 今股價上揚、逆勢大盤

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
和碩董事長童子賢。報系資料照
和碩董事長童子賢。報系資料照

蘋果概念股和碩（4938）在昨日法說會公布財報表現優於市場預期下，今（11）日股價表現逆勢於大盤，上揚1.15%、來到每股70.40元，股價領漲於相關代工族群。

外資表示，和碩第4季度獲利比華爾街預期高出20%，法人表示，和碩2022年持樂觀態度，對三大產品線通訊、資訊、消費謹慎樂觀，目標此三個領域都實現年增。

在iPhone方面，外資認為和碩將看到雙位數的成長，主要是得益於新款iPhone SE3 的推出。外資並預估，和碩可望在下半年切入蘋果更高階的機型訂單，像是6.7吋 iPhone。

對於本季度第1季，外資預估和碩NB出貨量將季減20-25%、DT出貨量季減20-25%。對於第2季度，預估NB出貨量將季增25-30%，而DT出貨量繼續呈季下降30-35%。

和碩公佈去年財報，去年全年EPS為7.71元，略低於前一年的7.73元，年減0.3%。去年全年毛利率為3.7%，高於前一年的3.5%，營益率為1.3%、低於前一年1.4%，淨利率1.6%、也高於前一年的1.4%。

和碩總經理暨執行長廖賜政表示，今年料況供應還是非常吃緊，從載板到封裝到測試，都是環環相扣的結合，很不幸的今年方面上游非常吃緊，載板比去年還吃緊，且今年上半年看不到紓解的狀況，下半年要繼續觀察，避免長短料的發生。

和碩 外資

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