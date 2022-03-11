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台股連2日急漲後 今走盤底調整行情

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

俄烏（10）日談判未果，投資人信心再次降低，美股四大指數齊收黑，影響今（11）日亞股紛紛走跌。台股今日開高走低，盤中低點一度達17,266.09點，下跌167.11點，跌幅0.95%。法人表示，下周市場期待俄烏關係與Fed升息決策將逐漸釐清，若有樂觀消息，台股則有機會重回基本面，建議投資人今日可布局2月營收佳但跌深的族群。

華南投顧董事長儲祥生表示，觀察前幾日強勢族群如貨櫃輪、散裝、鋼鐵，今日跌幅均不大，可知台股雖跟著美股走低，但整體狀況仍屬正常，投資人不必過度擔憂，後續可觀察今日是否收下影線。

摩爾投顧證券暨期貨分析師陳昆仁表示，今日台股跌勢受兩因素影響，一為俄烏卡關帶來美股走跌，二為台股連續兩天大漲遇盤底調整。因此造成今日台股出現消化前2日急漲的行情，又適逢周末，成交量縮減，導致價跌量縮。

台股 美股

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