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豆府、藏壽司去年Q4獲利創新高 股價勁揚

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
豆府餐飲集團旗下品牌「涓豆腐」。記者宋健生攝影／報系資料照
豆府餐飲集團旗下品牌「涓豆腐」。記者宋健生攝影／報系資料照

餐飲股去年第4季業績翻轉，豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）第4季獲利寫下新高，其中豆府去年第4季單季每股純益3.74元，藏壽司去年第4季單季每股純益1.54元，皆創下單季歷史新高紀錄，藏壽司去年並在第4季業績暴衝下，由虧轉盈。豆府去年全年每股純益6.68元，在餐飲股中名列前茅，藏壽司全年EPS也來到0.49元，解除虧損警報。

受到基本面的激勵，豆府今日盤中股價來到163.5元，漲幅達9%，藏壽司盤中來到77.9元，漲幅逾6%。法人表示，餐飲業走出去年三級警戒禁止內用的利空後，今年隨著疫情走向穩定，且疫苗覆蓋率攀升，餐飲業可望持續受惠消費力回籠，獲利表現躍進。

豆府董事會已通過去年財報，2021年營收17.93億元，稅後純益1.51億元，EPS為6.68元，年衰35%。董事會並通過每股配發4.5元現金股利及1.2元股票股利，配發率達85.72%，以昨（10）日收盤股價計算，殖利率達3.8%。

豆府表示，2021年雖受到新冠肺炎持續影響，然而在第4季疫情趨緩並開放內用後，營收及獲利均呈現明顯回溫，展望今年，預計將新增10間以上新店，也持續開發即食產品上架販售，以增添成長動能。

藏壽司今年以來亦積極展店，包括首度插旗台灣最南端縣市，屏東勝利路店將於3月22日試營運，另外，看好台中七期商圈的發展，台中惠文路店也已在3月1日正式開幕，還有南部第一間的土藏造型街邊店、藏壽司「台南中華西路店」也已在1月18日開幕，可以看出藏壽司今年展店積極，目前在台灣已有45間分店。

藏壽司 豆府

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