聽新聞
test
0:00 / 0:00
富邦期貨：市場追價信心較為不足
烏俄談判仍持續破局，停戰協議於此次談判也未能達成，市場對於烏俄衝突緩解的期望破滅，加上美國CPI年增率由7.5%上升至7.9%，及歐洲央行利率決議意外釋放提前結束購債信息，推升美國10年債殖利率再度攀高，原油等原物料維持高檔，導致科技股及半導體類股再遭賣壓，收盤Nasdaq指數及費城半導體指數分別下跌0.95%、2.17%。
受到烏俄談判露出曙光，帶動台股周四反彈近2%，以目前籌碼面來看，外資針對台股買盤仍延續弱勢，周四大漲僅買盤19億元，顯示市場追價信心較為不足，加上聯準會將於下周升息1碼，後續貨幣政策也較為鷹派影響下，市場觀望氣氛仍濃厚，預期台股短線反彈力道仍將延續弱勢。（富邦期貨/提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言