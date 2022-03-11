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富邦期貨：市場追價信心較為不足

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
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烏俄談判仍持續破局，停戰協議於此次談判也未能達成，市場對於烏俄衝突緩解的期望破滅，加上美國CPI年增率由7.5%上升至7.9%，及歐洲央行利率決議意外釋放提前結束購債信息，推升美國10年債殖利率再度攀高，原油等原物料維持高檔，導致科技股及半導體類股再遭賣壓，收盤Nasdaq指數及費城半導體指數分別下跌0.95%、2.17%。

受到烏俄談判露出曙光，帶動台股周四反彈近2%，以目前籌碼面來看，外資針對台股買盤仍延續弱勢，周四大漲僅買盤19億元，顯示市場追價信心較為不足，加上聯準會將於下周升息1碼，後續貨幣政策也較為鷹派影響下，市場觀望氣氛仍濃厚，預期台股短線反彈力道仍將延續弱勢。（富邦期貨/提供）

台股 半導體 美國

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