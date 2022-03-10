聯發科2月營收400.29億元 為同期新高 3月戰單月新高

國內IC設計龍頭聯發科（2454）產品多元化持續發功，結算2月合併營收400.29億元，雖比上月下滑約8%，年增達22.97%；累計前二月合營收 835.31 億元，年增 23.05%，為歷年同期新新高，法人看好，聯發科3月營收可望挑戰單月新高。

聯發科稍早法說會提出首季財測，在27.7元兌換1美元的匯率基礎，本季營收估介於以1,312-1,415億元，季增 2~10%，年增 逾二成，以中位數1,363.5 億元推算，3 月營收將一舉衝破 500億元、創歷史新高。

聯發科今年看好5G手機滲透率持續攀高，繼推出旗艦款天璣9000系列外，也再推出輕量旗艦款天璣8000系列，且除了強攻主力中國市場外，也看好今年在美國及歐洲市銷售表現。

除了之外，聯發電在精簡型筆電、平板及智慧家庭、車聯網等相關晶片，也相繼推出新款晶片強力出擊，今年在各項產品線火力全開下，全年營收和獲利將持續繳出同創新高的亮麗成績。

聯發科今年股價一度挑戰重回千元之上，最後以995元、上漲29元作收，明天將再挑戰重回千金之列。