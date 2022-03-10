世芯-KY直攻漲停 重返千金股

俄烏戰爭烽火燃燒股市，美股昨晚終於強勁反彈，台股今（10）日上漲逾400點，權王台積電（2330）終場上漲19元，世芯-KY（3661）重返千金股寶座，聯發科（2454）則是一度重回千金寶座，卻飲恨收場。

美股全面大漲，道瓊工業指數上揚653.61點，漲幅2%；那斯達克指數揚升460點，漲幅3.6%；費城半導體指數勁揚125.31點，漲幅3.97%。台積電ADR收在104.95美元，上漲4.95美元，漲幅達4.95%。

台股今天也回神，終場收盤漲逾400點，台積電股價走高，早盤最高價位為589元，上漲21元，市值佔上15兆元，貢獻大盤指數約190點。終場收在587元，上漲19元，漲幅逾3%。

先前因為國際局勢股價重挫的聯發科，開盤開在990元，之後股價一路走高，站回1000元關卡，最高到1005元，重返千金股寶座，不過終場卻收在995元，重返千金未果。

千金股中表現最亮眼的要屬排名第九的世芯-KY（3661），開盤開在1025元，之後股價一路走高，不到10點即至漲停價1080元，終場收盤仍有高掛逾300張委買單。

其他千金股還有股王矽力-KY（6415）上漲310元，收在3565元，漲幅逾9%；AES-KY（6781）一度站上漲停價1400元，漲幅逾8%；力旺（3529）、譜瑞-KT（4966）和旭隼（6409）漲幅逾5%。