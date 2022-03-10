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股王矽力股票一拆四 恐失去千金光環

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

股王矽力-KY（6415）去年營運表現亮眼，今（10）日董事會通過財報，營收獲利同創新高，賺進超過6個資本額，擬配發現金股利18元；同時也通過將目前一股面額10元分割成一股2.5元，未來股東會通過後，矽力將失去千金光環。

矽力-KY去年營收首度突破200億元關卡，達215.06億元，年增近55%；歸屬母公司淨利達57.33億元，年增74.89%，每股純益61.51元。

矽力-KY董事會決議每股配發18元現金股利，以今天收盤價3565元計，殖利率約0.5%。

矽力-KY董事會今天也通過擬修改公司章程，將普通股每股面額10元變更為2.5元，發行總股數將自9468萬4598股，變更為3億7873萬8392股。

矽力-KY今日收在3,565元，上漲310元，漲幅9.52%；未來股東會若通過議案，股票面額一拆四後，若以今日收盤價，入手矽力-KY的門檻將降低為89.12萬元，如此股東入手門檻變低，加速股票流通，但也將使矽力失去千金股寶座外，股王也將換人為信驊（5274）。

矽力 股東會

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