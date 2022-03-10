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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

股市動盪 1~2月證交稅收年減56億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部統計處副處長陳玉豐（中）。記者賴昭穎／攝影
財政部統計處副處長陳玉豐（中）。記者賴昭穎／攝影

財政部統計處今天公布2月稅收為768億元，較去年同期減少21億元；累計1至2月稅收2800億元，較去年同期增加137億元。和去年相比，今年1至2月以綜所稅增加187億元、營所稅增加56億元較多，但貨物稅減少57億元、證券交易稅減少56億元。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，2月證交稅收110億元，連續兩個月負成長，至於1~2月證交稅收284億元則是歷年次高。統計處指出，2月及1~2月上市櫃股票平均每日成交值為3629億元、3549億元，去年同期為3987 億元、4169 億元，導致證交稅收較去年減少。

而受到汽車零件短缺導致交車時間變慢等因素影響，陳玉豐說， 2月因為進口車稅額減少，車輛類貨物稅比去年同期減少31億元、減幅51.2%；此外，就連小客車奢侈稅（特銷稅）也只有1.1億元，年減39.2%。

此外，拜大額稅款入帳之賜，2月的遺產及贈與稅都比去年同期增加。陳玉豐指出，遺產稅收19億元，比去年同期多了5億元，主因是2月有9件稅額超過5000萬元的大額案件，其中1億元以上的有一件；贈與稅收也是19億元，比去年同期增加6億元，稅額2500萬元以上的共有7件，其中有一件超過1億元。

陳玉豐說，統計今年前兩個月的稅收，綜所稅、關稅和總稅收皆創同期新高，稅收分別為759億、198億和2800億元。

證交稅 遺產稅

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