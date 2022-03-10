施羅德：投資「進場點」已逐步浮現 三策略因應

近期全球市場震盪，主因在俄烏紛爭衍生出的制裁議題，例如美國及盟國考慮對俄羅斯實施石油進口禁令，推動油價大漲，引發市場對惡性通膨和全球經濟衰退疑慮。

拉長時間來看，這一波由通膨上揚以及俄烏紛爭帶來的市場下跌，已是新冠疫情後、近兩年來最大幅的修正，施羅德投信認為，對中長線投資人來說，買點已逐步浮現，建議以三策略因應：如保守型投資人不妨選擇多元債基金、穩健型可選擇全球多元資產基金，以及積極型投資人可聚焦創新題材的股票基金。

新冠疫情後，全球股市自2020年4月低點反彈，走了將近2年的大多頭。中間歷經新冠疫情擴散、恆大違約疑慮，美國升息負面消息衝擊，或有5%至7%左右的修正。然近期的俄烏紛爭，影響全球股市約達13%的修正。

施羅德環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍說，目前市場主要是擔憂原物料價格大漲，後續引發惡性通膨以及經濟衰退的問題。但與之前歷史通膨上升情形不同，目前歐美自疫情以來累積大額的超額儲蓄，估計美國超額儲蓄約2兆美元，歐洲超額儲蓄也有類似規模，可提供消費者因應能源價格上漲的空間，因此預期今年經濟衰退機率仍低，全年全球經濟成長可達3.7%，仍高於疫情前的水準（約3%）。

林良軍說，雖然通膨較預期的更持久，但基期效應仍會持續下降，因此施羅德預期2022年美國全年通膨5.6%，第一季可能達7%，但可望逐季下降，第四季回到4%；2023年通膨預估為2.3%。

施羅德投信針對目前的狀況表示，考量投資人風險屬性不同，保守投資人可採取偏防禦、控波動、重收益的操作，以波動度較低的多元債券搭配高收益債券。至於穩健型投資人則可採取股債資產攻守並進策略，布局靈活操作的全球型多元資產策略。

至於積極型股票投資人，則建議布局通膨題材的能源股票型基金，以及受惠經濟結構改變的創新多元主題策略產品。