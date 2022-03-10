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維田去年EPS 3.58元 擬發股息3元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）去年受惠全球經濟復甦，工業電腦及工業顯示器訂單需求強勁，中和新廠稼動率滿載貢獻，加上有轉單及遞延訂單效應，激勵營收來到8.7億元，稅後淨利1.07億元，分別年增44％與214％，每股純益（EPS）為3.58元，營收、獲利均創歷史新高。此外，維田董事會今日通過去年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利3元，殖利率為7.14％。

維田指出，因應國際原物料上漲，公司從去年開始逐季調整部分產品報價，積極優化產品組合，並進一步提高ODM/OEM專案比重，2020年及2021年毛利率均為34%，因營收成長，毛利金額大幅提升，使得稅後淨利成長幅度高於營收的增幅。

維田董事會今日通過110(2021)年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利3元，以每股稅後盈餘（EPS）3.58元計，配發率超過八成；現金殖利率則依3月10日收盤價42元計，為7.14％，期將經營成果與全體股東分享。

今日董事會通過現金增資案，預計增資不超過3,000仟股，亦同步決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限新台幣1.5億元整，主要目的為償還銀行借款，增加自有資金來源，並強化財務結構、健全財務體質。

展望2022，公司持謹慎樂觀看法，維田工業電腦訂單穩定且客戶黏著度高，公司積極與既有客戶合作研發新產品，拉貨動能大增，在市場需求持續擴張之下，營運規模可望再升級，帶動維田再戰新高。

營收 工業電腦

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