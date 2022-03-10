維田去年EPS 3.58元 擬發股息3元

國際原物料飆漲，從煤、天然氣、石油、鎳、鋁到小麥，動輒上漲五成、一倍，對於上游業者將是利多；電子股零組件成本暴增，且終端產品消費可能被生活必需品排擠，整理時間拉長。選股重點以業績及殖利率為參考，投信持股也可追蹤。

2022-03-10 14:34